Microsoft Black Friday : Xbox One S à 220€ ou 249€ en packs, et Surface Pro 7, Laptop 3, Go 2, Book 3

Pour le Black Friday, Microsoft fait tomber le prix de sa Xbox One S, sur la console elle-même et les packs, et propose également des remise sur les accessoires.

Pendant que débarquent sur le marché les consoles next-gen Xbox Series S et Xbox Series X, Microsoft propose jusqu'à la fin de l'année une remise de 79,99 € sur la console Xbox One S et ses packs.

Tout le monde passe ainsi de 299 € à 220 € pour la console Xbox One S 1 To seule ou à 249,99 € pour les packs associant à la console les titres Gears 5, Star Wars Jedi : Fallen Order ou Roblox :

Mais ce n'est pas tout puisque Microsoft propose aussi de nombreuses réductions sur les manettes Xbox nouvelle génération, manettes Xbox One et accessoires Xbox, à retrouver sur la page des promos Xbox et la page des manettes sans fil Xbox.

Les jeux ne sont pas oubliés avec les Jours Xbox qui se déroulent jusqu'au 3 décembre avec jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de titres Xbox et PC en version numérique :



Pour le Black Friday, Microsoft fait aussi des promotions sur sa gamme Surface (jusqu'au 29 novembre) :



On trouvera notamment des offres Surface 7 en pack avec jusqu'à 40% de réduction selon la version, valables jusqu'au 29 novembre et une offre Pack Surface Go 2 avec 13% de réduction