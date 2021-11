Black Friday chez Orange avec un forfait mobile 70 Go à moins de 10 € !!! Mais aussi...

Orange lance un forfait sans engagement à un prix fou ! Et on parle bien d'Orange pas de Sosh, sa marque low cost.

Orange possède le meilleur réseau en France selon l'ARCEP et cela n'est pas gratuit ! Mais l'opérateur veut marquer le coup et profite du Black Friday pour lancer un forfait à moins de 10 € avec 70 Go de données. Mais en plus d'être pas cher pour la qualité du réseau et du service (avec support téléphonique et en boutique), l'offre est sans engagement !

Forfait mobile orange 70 Go à 9,99 € par mois pendant un an puis 29,99 €

Comment profiter de l'offre ? il suffit de suivre ce lien sur le site d'Orange qui vous donne la démarche à suivre. Il faut donc sélectionner le forfait 70 Go et d'entrée le code BF2021 lors de la finalisation de votre commande.

Voilà ce que comprend le forfait 70 Go à 9,99 € :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France

Internet mobile 70Go (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre

Forfait mobile orange 70 Go à 9,99 € par mois pendant un an puis 29,99 €

Mais Orange ne s'arrête pas là et propose de nombreux smartphones à prix réduits jusqu'à 250 € de remise immédiate sur une importante sélection de terminaux dont l'iPhone 13 et le Samsung S20 Fe. L'opérateur propose aussi des réductions sur ses forfaits et plein d'accessoires, objets connectés et téléphones fixes.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site d'orange.