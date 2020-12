Black Friday : -83% sur le VPN SurfShark et 3 mois d'abonnement offerts !

En cette période faste pour les promotions, les VPN cassent leurs prix proposant des offres à des prix imbattables de seulement quelques euros par mois. Le Black Friday a eu un gros impact sur les prix des fournisseurs de VPN qui n’hésitent pas à proposer jusqu’à -83% sur leur offre de base comme c'est le cas de Surfshark. Des réductions énormes qui amènent les prix très bas et permettent de faire de vraies bonnes affaires.

Surfshark possède de nombreux atouts. La société propose ainsi une connexion simultanée sur un nombre illimité d'appareils (rare), la possibilité de se connecter à plus de 3200 serveurs situés dans 65 pays permettant un vaste choix pour vous géolocaliser. Ce VPN prend en charge une couverture multi plateforme (Windows, macOS, Linux, Android, FireTV, Apple TV, Android TV, iOS...), vous n’avez donc pas à vous soucier des problèmes de compatibilité, tous vos appareils seront protégés.

Les VPN permettent de protéger vos données, peu importe le réseau sur lequel vous êtes connectés. Ils rendent vos données bien plus difficiles d’accès par leur encryptage, et vous permettent de garder l’esprit tranquille quant à votre vie privée sur Internet. De plus, vous pouvez vous géolocaliser n’importe où dans le monde, ce qui signifie que vous pouvez faire croire à n’importe quel site ou logiciel que vous êtes dans le pays que vous avez choisi. Une solution idéale pour accéder aux séries US sur Netflix par exemple, pour bénéficier d’offres réservées à certaines zones géographiques ou encore pour accéder à des avant-premières de jeux vidéo souvent lors des versions bêta.

Le Black Friday est l’occasion idéale pour bénéficier des offres Surfshark au prix réduit de seulement 1,82 € par mois pour un abonnement de 2 ans, avec en prime 3 mois supplémentaires offerts, soit 83% de réduction par rapport au tarif classique. Imbattable.