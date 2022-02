Black Shark 4 Pro : très belle réduction sur le smartphone pour gamer

Vous aimez jouer sur votre smartphone et certains constructeurs l'ont bien compris. Prenons par exemple le Black Shark 4 Pro de l'univers Xiaomi.

Ce dernier est doté d'un écran Super AMOLED de 6,67" en résolution FHD+ avec rafraîchissement d'écran de 144 Hz mais aussi un énorme échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms. Parfait pour le jeu ultra fluide ! Le Black Shark 4 Pro, que nous avons testé, embarque le puissant SoC Snapdragon 888 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Le mobile dispose d'une solution de refroidissement parfaitement adaptée à de longues sessions de gaming et il est accompagné de touches latérales physiques. Le système d'exploitation installé sur le smartphone est la surcouche JOYUI 12.5 basée sur Android 11 qui performe le smartphone en mode gaming.

Côté connexion, le Black Shark 4 Pro bénéficie de la technologie 5G, WiFi 6E et Bluetooth 5.0. Nous constatons aussi la présence d'un lecteur d'empreintes et d'un double haut-parleur stéréo. Le Black Shark 4 Pro est doté d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 120W, de quoi effectuer une charge de 0 à 100% en... 15 minutes !

Le Black Shark 4 Pro est disponible à l'achat en 3 coloris sur le site officiel de Black Shark à 579 € la version 8+128 Go et 679 € la version 12+256 Go, mais aussi chez Amazon France (indisponible pour le moment) ou encore à prix réduit chez le revendeur officiel Xiaomi en Espagne Goboo avec la version 8+128 Go à seulement 494 € au lieu de 579 € avec le code GOBOO995 et la version 12+256 Go à seulement 594 € au lieu de 679 € avec le code GOBOO995 (2 ans de garantie).