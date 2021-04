Le smartphone gaming Black Shark 4 en promotion à 392 € !

Le bon plan du jour concerne le récent smartphone gaming Black Shark 4 qui est équipé d’un écran Super AMOLED (dalle E4 haute qualité, 1300 nits, DC Dimming, MEMC, 111% de l'espace colorimétrique DCI-P3) de 6,67 pouces avec une définition FHD+ de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz, orientation gaming, mais aussi avec un énorme échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms. Les gamers apprécieront ! Il embarque un SoC Snapdragon 870 accompagné de 6 à 12 Go de RAM avec jusqu’à 256 Go de stockage interne, non extensible.

Il dispose également d'une solution de refroidissement adaptée aux longues sessions gaming et propose des touches latérales physiques. Au niveau du système, la surcouche JOYUI 12.5 sur Android 11 optimisera le smartphone en mode gaming.

Au niveau de la photographie, le Black Shark 4 propose une triple caméra à l’arrière avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 8 mégapixels et de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels.

En termes de connectivités on retrouve une compatibilité avec le 5G et le WiFi 6. La batterie est de 4500 mAh avec une compatibilité avec la charge rapide 120 Watts (!) de quoi recharger son smartphone ultra rapidement.

Vous pourrez profiter du smartphone gaming Black Shark 4 au prix réduit de 392 € chez AliExpress en utilisant un coupon à récupérer sur cette page dédiée avec la livraison gratuite en 3 jours depuis la France ! Vous pourrez profiter d’un prix plus réduit en choisissant la livraison depuis la Chine.

Pour les expéditions depuis les entrepôts européens de la République tchèque, de l’Espagne et de la France, les 200 premières personnes à commander bénéficieront d’une coque originale Black Shark 4 gratuite, pour les 300 premiers, vous pouvez avoir gratuitement un accessoire pour jouer plus facilement à vos jeux mobiles.

Et n’oubliez pas de vous rendre sur le site officiel de la marque pour connaître toutes les promotions disponibles et toutes les nouveautés et notamment le Black Shark 4 à 499 €.