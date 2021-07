Black Widow : quand Disney court circuite les cinémas et offre son film aux pirates

La sortie du film Black Widow au cinéma s'est présentée comme une aubaine pour les exploitants de salles obscures : en plein retour d'activité, les cinémas ont fait salle comble grâce au film des studios Marvel.

Le film a rencontré un certain succès et généré 80 millions de dollars sur le marché américain à lui seul lors du premier week-end d'exploitation. Malheureusement, la situation a rapidement changé suite à la décision de Disney.

Disney a ainsi fait le choix de diffuser également le film sur sa plateforme Disney + en streaming. Une diffusion qui n'intégrait toutefois pas le catalogue standard de la plateforme, mais était liée au paiement supplémentaire de 29,99$. Le groupe a ainsi rapidement annoncé avoir généré plus de 60 millions de dollars directement via sa plateforme, et ce, en quelques jours.

Le choix de Disney a ainsi empiété largement sur celui des salles obscures, mais cela ne s'arrête pas là...

Qui dit diffusion en streaming, dit piratage, et en définitive, c'est surtout aux pirates que Disney a fait un joli cadeau en livrant une version ultra HD de son tout nouveau film.

Selon des données partagées par TorrentFreak, Black Widow a ainsi très largement dépassé The Tomorrow War d'Amazon au titre des films les plus piratés de la pandémie. Le film se présente comme le titre le plus piraté depuis presque deux semaines déjà.

Après l'affaire Mulan, les cinémas font ainsi face à un nouveau coup bas de la part de Disney dans une situation déjà très compliquée.