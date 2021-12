BlackBerry met fin au support de ses anciens smartphones

Stars du début du millénaire, les smartphones BlackBerry étaient incontournables dans le monde professionnel grâce à leur clavier et leur infrastructure spécifiques de sécurité, parfaits pour la messagerie.

L'eau a coulé sous les ponts depuis et les plates-formes Android et iOS n'ont laissé aucun espace de survie aux autres systèmes. Après le sursaut BlackBerry 10, la firme canadienne a jeté l'éponge et s'est tournée vers les services mobiles d'entreprise tandis que s'amorçait un virage vers Android côté terminaux.

Pour BlackBerry OS, le point final est proche : BlackBerry a annoncé la fin du support de BlackBerry OS 7.x, BlackBerry 10 et PlayBook OS (pour les tablettes) à partir du 4 janvier.

Cela signifie que les appareils mobiles encore en service ne seront plus mis à jour et pourraient bientôt rencontrer des problèmes de fonctionnement et de compatibilité avec les réseaux des opérateurs ou le WiFi, voire ne pas pouvoir passer d'appels aux services d'urgence.

L'arrivée de l'iPhone en 2007, qui abandonnait totalement le clavier au profit de l'écran tactile, a marqué un changement d'usages au sein du grand public comme chez les professionnels et l'on ne trouve plus guère actuellement de smartphones à clavier.

BlackBerry avait tenté de s'adapter en proposant des combinaisons clavier / écran tactile puis des modèles avec écran tactile uniquement mais cela n'a pas permis d'empêcher la perte de parts de marché, même en adoptant Android.