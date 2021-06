Le Blackview A100 débarque à prix réduit pour son lancement avec Helio P70, écran FHD+ de 6,67"

Avec SoC Helio P70 et 6 Go de RAM, le smartphone Blackview A100 est lancé à prix réduit aux alentours de 120 €, voire proche de 100 € avec un code promo sur AliExpress.

Pour ses smartphones, la marque Blackview est connue avec sa série BV d'appareils renforcés et résistants. Il y a également une série A d'appareils à prix abordable qui accueille son représentant le plus puissant avec le A100.

Le Blackview A100 est équipé d'un SoC octocore Helio P70 de MediaTek à 2,0 GHz. Pas de 5G maisuniquement la 4G avec un SoC associé 6 Go de RAM (LPDDR4x) et 128 Go de stockage. Épais de 8,9 mm, l'appareil embarque une batterie de 4680 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Le smartphone affiche sur un écran FHD+ de 6,67 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels) et ratio 20:9. Il loge un capteur photo de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec capteur de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur de profondeur.

Le module photo principal à l'arrière est un Sony IMX362 avec photosites de 1,4 µm et pour capturer davantage de lumière. Blackview met en avant une technologie Dual Pixel Autofocus pour améliorer la vitesse et la précision de l'autofocus.

Grâce au SoC Helio P70, le traitement par IA gagne en vigueur. Pour la photo, HDR, embellissement du visage, portrait couleur ou encore mode nuit sont de la partie.

Le Blackview A100 dispose d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, de modules NFC et de localisation compatible GPS, Glonass et Beidou. Avec base Android 11 et interface Doke OS 2.0, il est disponible dans des finitions Dream Pink, Frost Green, Galaxy Blue et Graphite Gray.

Jusqu'à début juillet, le Blackview A100 est proposé au prix réduit de 121,89 € sur AliExpress au lieu de 217,66 €. Et grâce au code AESOLDES12, c'est même un prix de seulement 106 € que vous pourrez obtenir, valable jusqu'au 25 juin !