Blackview A80 Plus : entrée de gamme avec quadruple capteur photo et grosse batterie

Pour les petits budgets, le Blackview A80 Plus veut se détacher avec la présence d'un quadruple capteur photo. Proposé à prix réduit jusqu'à la fin du mois, il dispose également d'une batterie à la capacité conséquente.

Pour ses smartphones, la marque Blackview propose une série BV d'appareils renforcés et une série A d'appareils d'entrée de gamme à petit prix. Cette dernière accueille le A80 Plus qui est très similaire au A80 Pro de l'année dernière, avec des évolutions à la marge.



Bien que dans l'entrée de gamme, le smartphone A80 Plus de Blackview a pour particularité de proposer un quadruple capteur photo à l'arrière avec module principal de 13 mégapixels (Samsung S5K3L2). À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels (Sony IMX219).

Le A80 Plus affiche sur un écran IPS (LCD) de 6,49 pouces avec encoche en forme de goutte d'eau et dalle in-cell. Il a une définition HD+ (1560 x 720 pixels) et un ratio 19:9. Le ratio d'écran par rapport au corps flirte avec les 90 %.



L'appareil est équipé d'un SoC octocore Helio A25 de MediaTek à 1,8 GHz gravé en 12 nm. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Épais de 8,8 mm pour un poids de 180 g, le smartphone embarque une batterie conséquente de 4680 mAh.

Avec modem 4G, le Blackview A80 Plus fonctionne sous Android 10. Il dispose d'une connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 et d'un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Quatre couleurs sont proposées : rouge (coral red), bleu (gradient blue), vert (jade green) et noir (midnight black).



Du 15 décembre à fin décembre, Blackview met en vente le A80 Plus sur AliExpress à un prix réduit de 83.36 € au lieu de 152 €.