Le Blackview A90 débarque à prix réduit pour son lancement mondial

Pour ses smartphones, la marque Blackview propose une série BV d'appareils renforcés et résistants, ainsi qu'une série A d'appareils d'entrée de gamme à petit prix. Cette série A accueille un nouveau venu avec le A90.

Dans les standards des derniers modèles de cette série A, le Blackview A90 est épais de 8,8 mm pour un poids de 185 g. Il embarque une batterie relativement confortable avec une capacité de 4280 mAh et charge 10 W via USB Type-C.

Le A90 affiche sur un écran IPS (LCD) de 6,39 pouces avec dalle in-cell. Il a une définition HD+ (1560 x 720 pixels) et un ratio 19,5:9. Le ratio d'écran par rapport au corps est de 89 %.

Le smartphone est équipé d'un SoC octocore Helio P60 de MediaTek à 2,0 GHz gravé en 12 nm et avec technologie Neuropilot AI pour des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

Le capteur photo avant de 8 mégapixels (Samsung S5K4H7) est logé dans le coin supérieur gauche de l'écran. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal Sony IMX363 de 12 mégapixels. Un mode nuit est notamment proposé, tout comme des possibilités d'embellissement par IA.

Avec module NFC, lecteur d'empreintes digitales sur le côté et compatibilité 4G, le Blackview A90 fonctionne sous Android 11 et interface Doke OS 2.0.

Du 12 mai au 15 mai et dans le cadre de son lancement mondial, le Blackview A90 est proposé au prix réduit de 96€ au lieu de 168 € avec la livraison gratuite sur la boutique officielle de BlackView sur AliExpress. De quoi le positionner sous la barre des 100 €.