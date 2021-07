AceBook 1 : Blackview dévoile son premier laptop à seulement 315 € pour son lancement

La marque Blackview est surtout connue pour ses smartphones et notamment une gamme de terminaux renforcés. Elle propose également des tablettes, montres connectées et accessoires tels que des écouteurs sans fil. Elle ajoute aujourd'hui une nouvelle corde à son arc avec un premier ordinateur portable, le AceBook1.

Présenté comme un laptop de bureau léger et à l'aspect ultraportable sans toutefois le même type de puissance, le Blackview AceBook 1 doit convenir aux besoins de productivité mobile. Il est avec corps en aluminium et une épaisseur de seulement 16,3 mm pour un poids de 1,3 kg.

Il affiche sur un écran LCD FHD+ (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces et embarque une batterie de 6000 mAh pour une autonomie annoncée de 10 heures en navigation web et jusqu'à 13 heures en utilisation normale.

Le Blackview AceBook 1 est animé par un processeur quadcore Intel Celeron N4120 (Gemini Lake Refresh ; 4 cœurs et 4 threads ; 1,1 - 2,6 GHz) associé à 4 Go de RAM DDR4 et 128 Go de stockage SSD. La partie graphique est assurée par une puce Intel UHD Graphics 600 et le clavier de type QWERTY.

L'ordinateur portable dispose à l'avant d'une webcam 1 mégapixel. La connectique comprend USB-C, 2 ports USB 3.0, USB 2.0, HDMI, port audio et lecteur de carte SD. La connectivité est Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2.

Avec le clavier (Qwerty), Blackview souligne un pavé tactile particulièrement spacieux de 6,1 pouces prenant en charge des gestes avec jusqu'à quatre doigts, ainsi que la présence de deux haut-parleurs BOX. À noter que le laptop fonctionne avec Windows 10 (Home) en mode S.

Jusqu'au 24 juillet, le Blackview AceBook 1 est proposé au prix réduit sur le site officiel de 389,99 $ au lieu de 499,99 $. Sur AliExpress dans la boutique officielle de Blackview il est affiché à seulement 315 € au lieu de 434 € avec le code de réduction AEJUNFR12 et une livraison gratuite.