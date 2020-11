Blackview BL6000 Pro : le smartphone 5G renforcé dévoile son prix

C'est le 17 novembre que le Blackview BL6000 Pro sera proposé en précommande, avec d'abord une disponibilité sur Indiegogo. Le prix de ce smartphone 5G renforcé est désormais connu. Il est de 699,99 $ (environ 590 €) mais le soutien via Indiegogo permet de bénéficier de réductions.

Au lieu du prix d'origine, un prix de 399,99 $ sera proposé dans la limite de 500 exemplaires, soit une réduction de 42 %. Une ristourne de 35 % (449,99 $) est dans la limite de 600 exemplaires. Un prix de 499,99 € avec une paire d'écouteurs sans fil concerne 2000 exemplaires (ou 599,99 $ sans limite de quantité).



De plus amples détails seront en ligne le jour J. La logique est qu'une précommande précoce favorise d'autant plus une ristourne importante.

Le BL6000 Pro bénéficie des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-8010G. Cela permet d'assurer une étanchéité complète à la poussière, une immersion à jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, la résistance à des chutes de 1,5 m de haut et un fonctionnement normal à des températures extrêmes.

Une technologie IceMode autorise des fonctionnalités d'appel, messagerie et avec l'appareil photo numérique à des températures de jusqu'à -30 °C. Le BL6000 Pro est surtout le premier smartphone renforcé avec compatibilité 5G de la marque Blackview.



Il est équipé d'un SoC Dimensity 800 de MediaTek avec modem 5G intégré (en sub-6 GHz). Gravé en 7 nm, ce SoC a une configuration avec quatre cœurs ARM Cortex-A76 (puissants) et quatre cœurs ARM Cortex-A55 (économiques) à 2 GHz. Il est associé à 8 Go et de RAM et 256 Go de stockage.

Le BL6000 Pro affiche sur un écran FHD+ de 6,36 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il propose un capteur photo de 16 mégapixels à l'avant (Samsung S5K3P9-SP), et un triple capteur photo à l'arrière avec module principal Sony IMX582 de 48 mégapixels et le recours à du traitement par IA.

Blackview souligne des fonctionnalités Portrait Color (arrière-plan en noir et blanc et sujet avec les couleurs réelles), Night Mode (mode nuit), Underwater (capture sous l'eau), ultra grand angle 120°, 4K à 30 images par seconde et 1080p à 60 fps.

Avec module NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo, capteur de pression de l'air, lecteur d'empreintes digitales, le BL6000 Pro sous Android 10 embarque une batterie de 5280 mAh. Les premières livraisons débuteront en décembre.