Blackview BL6000 Pro 5G : grosse remise sur le nouveau smartphone des baroudeurs en précommande

La marque chinoise Blackview s'est spécialisée dans les smartphones outdoor résistant aux chocs, chutes, projections d'eau et infiltrations de poussière. Avec le Blackview BL6000 Pro 5G, elle revendique le statut de premier fabricant à proposer un smartphone renforcé compatible 5G, alliant robustesse et haut débit mobile.

Alors que presque tous les fabricants proposent désormais de la 5G sur leurs smartphones premium, Blackview se lance aussi dans l'aventure. Et puisque smartphone renforcé ne veut pas forcément dire gros pavé, le fabricant a fait le choix d'une finition épurée et soignée, permettant de l'utiliser aussi au quotidien.

Equipé d'un processeur Dimensity 800 de MediaTek avec modem 5G intégré, il embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et profite d'un grand affichage 6,36 pouces, assurant une grande polyvalence d'usages tout en profitant des débits élevés de la 5G.

Le smartphone renforcé est également doté d'un triple capteur photo avec capacité d'enregistrement vidéo 4K, avec là encore l'avantage du haut débit mobile pour échanger des fichiers lourds.

Et bonne nouvelle, le Blackview BL6000 Pro 5G fait actuellement l'objet d'une réduction de 43% sur le site officiel, ramenant son prix à 399,99 dollars au lieu du prix de référence de 699,99 dollars. Vous le trouverez ainsi par exemple à 329 € chez Banggood, partenaire de cette opération.

La promotion est valable jusqu'au 4 janvier 2021. Attention, le prix spécial évolue en fonction des commandes, les stocks étant limités, ne tardez donc pas.