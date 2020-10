BL6000 Pro : Blackview prépare un premier smartphone 5G renforcé

Le mois de novembre prochain sera d'importance pour Blackview. La marque annonce en effet l'arrivée sur la plateforme de financement participatif Indiegogo d'un smartphone BL6000 Pro. Il s'agira de son premier smartphone renforcé avec compatibilité 5G.

Comme à l'accoutumée chez Blackview, les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-8010G seront de la partie. De quoi profiter notamment d'une étanchéité complète à la poussière, une immersion à jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, la résistance à des chutes de 1,5 m de haut et un fonctionnement normal à des températures extrêmes.

Le BL6000 Pro sera équipé d'un SoC Dimensity 800 de MediaTek avec donc modem 5G intégré (en sub-6 GHz). Gravé en 7 nm, un tel SoC a une configuration avec quatre cœurs ARM Cortex-A76 (puissants) et quatre cœurs ARM-Corte-A55 (économiques) à 2 GHz. Il sera associé à 8 Go et de RAM et 256 Go de stockage.

Blackview a prévu un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 48 mégapixels et le recours à du traitement par IA, une batterie de 5280 mAh.

Ce sont en tout cas les premiers éléments pour le moment évoqués, sachant que compte tenu du SoC présent, il y aura la capacité d'enregistrer en vidéo 4K HDR et de gérer des affichages en FHD+ avec taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour une période limitée, ce smartphone BL6000 Pro fait l'objet d'un deal Super Early Bird. C'est sur la page Indiegogo du projet que cela se passe, et avec également la possibilité de rejoindre la communauté Blackview 5G sur Facebook afin d'avoir les dernières informations fraîches.