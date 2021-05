Blackview BL6000 Pro : le smartphone 5G renforcé maintenant avec Android 11 !

Blackview propose le smartphone Blackview BL6000 Pro qui est l'un des premiers smartphones renforcés du marché à proposer une compatibilité 5G. Il est ainsi possible de l'emmener partout avec soi sans craindre de l'abîmer tout en profitant du très haut débit apporté par la nouvelle technologie mobile.

Le smartphone est en effet certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810G le protégeant contre les chocs, les chutes et les immersions, associé à un fonctionnement des fonctions téléphoniques basiques jusqu'à -30 degrés.

Le BL6000 Pro propose également un affichage avec poinçon pour le capteur photo avant et rafraîchissement de 90 Hz. A bord, on trouve un SoC Dimensity 800 avec modem 5G intégré, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il propose également un triple capteur photo avec module principal 48 megapixels et ultra grand angle. La version initiale était proposée avec Android 10 mais Blackview annonce désormais l'arrivée de l'évolution Android 11 pour le Blackview BL6000 Pro avec son nouveau système de notifications et son contrôle plus fin des permissions accordées aux applications.

Ce passage à Android 11 s'accompagne d'un certain nombre d'optimisations pour le smartphone, comme une modification de la sensibilité de l'écran tactile pour réduire les touches accidentelles et un déverrouillage par empreinte plus rapide. La vitesse de charge et l'intensité du signal ont également été améliorées dans cette révision du modèle.

A l'occasion de son lancement, Blackview annonce une promotion sur le prix du Blackview BL6000 Pro avec Android 11 qui passe à 379 dollars soit 311 € jusqu'au 8 juin au lieu du prix de référence 599,99 dollars (492 €).

Les possesseurs du modèle en version Android 10 pourront migrer vers Android 11 via une mise à jour OTA à partir du 5 juin.