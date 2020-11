Blackview BL6000 Pro : le smartphones des baroudeurs en 5G arrive en novembre

Le smartphone Blackview BL6000 Pro, renforcé pour l'usage outdoor et 5G, arrive à maturité et pourra être acheté à partir du 17 novembre.

Le smartphone Blackview BL6000 Pro est le smartphones des amateurs de sorties en extérieur ou des professionels travaillant sur des chantiers grâce à sa coque résistante aux chocs et aux chutes, mais aussi protégée des infiltrations de poussière et d'eau, sans compter un fonctionnement assuré sur des plages de température élargies (jusqu'à -30°C pour les fonctionnalités téléphoniques basiques).

Il est donc certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810G avec une capacité à rester immergé 30 minutes à 1,50 mètre de profondeur (l'appareil photo dispose même d'un mode sous-marin) mais c'est aussi le premier de la marque à proposer une compatibilité 5G.

Un film de deux heures prendra moins de dix secondes à télécharger en 5G, contre 7 minutes en 4G. L'autonomie ne sera pas laissée de côté avec sa batterie de 5280 mAh.

Renforcé, le Blackview BL6000 Pro fait pourtant attention à sa ligne et reste modérément épais et lourd pour conserver une bonne tenue en main. Doté d'un affichage poinçonné et avec rafraîchissement 90 Hz, il exploite un SoC Dimensity 800 de MediaTek avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le triple capteur photo arrière exploite un module principal de 48 megapixels avec ultra grand angle et capacité d'enregistrement vidéo 4K HD ains que des modes Nuit et Portrait. Le tout fonctionne sous Android 10.

Le Blackview BL6000 Pro, après être passé par une campagne de financement participatif Indiegogo, arrive à maturité avec l'ouverture des précommandes prévue le 17 novembre et une forte réduction de tarif pendant cette phase.

Des réductions sont déjà prévues pour les personnes intéressées qui laisseront leur adresse email ou commenteront sur leurs réseaux sociaux. Blackview précise que la production du BL6000 Pro a déjà démarré et que les premières livraisons démarreront en décembre 2020.