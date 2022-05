Blackview BL8800 : le smartphone renforcé 5G avec vision nocturne ou thermique

La marque Blackview, spécialisée dans les smartphones à coque renforcée pour un usage en extérieur, lance sa série BL8800 composée de deux modèles : BL8800 et BL8800 Pro.

Les deux smartphones sont très proches et proposent une coque certifiée IP68 / IP69K et MIL-STD-810H qui les protègent des immersions, des infiltrations de poussière et des chutes de plus d'un mètre de hauteur.

Cette robustesse est assurée par leur châssis métallique vissé et par les renforts en caoutchouc placés aux angles, mais aussi les protections placées sur les connectiques.

Autonomie supérieure et compatibilité 5G

Ce sont aussi des appareils endurants avec leur batterie de 8380 mAh qui permettra plusieurs jours d'autonomie qui pourra être rapidement restaurée grâce à la charge rapide 33W, sans compter la charge inversée pour recharger de petits gadgets.

Les Blackview BL8800 et BL8800 Pro sont équipés d'un SoC Dimensity 700 qui leur apporte une compatibilité 5G (sub-6 GHz) avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire UFS 2.1.

Ils sont dotés d'un affichage 6,58 pouces FHD+ utilisable avec des gants (via le Mode Glove) et intègrent un lecteur d'empreintes sur la tranche. On trouvera également un bouton personnalisable pour activer son application préférée très rapidement et un module photo avant de 16 megapixels.

Vision nocturne ou imagerie thermique

Ce qui différencie les deux modèles, c'est la partie photo. Le Blackview BL8800 embarque un capteur principal de 50 megapixels, un capteur de profondeur 2 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels (angle de vue de 117 degrés) et un module de vision nocturne de 20 megapixels.

Le Blackview BL8800 Pro intègre pour sa part un capteur principal de 50 megapixels, un capteur de profondeur de 2 megapixels et une caméra d'imagerie thermique FLIR de 5 megapixels.

Pour leur lancement, les deux modèles, sous Android 11 avec surcouche Doke OS 3.0, sont proposés à moitié prix sur AliExpress, plaçant leur tarif à 292,85 € pour le Blackview BL8800 et 398,28 € pour le Blackview BL8800 Pro. L'offre est valable pour les 500 premières commandes à partir du 23 mai à 9h et se terminera le 27 mai.