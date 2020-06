Les BV6300 Pro et A80 de Blackview à prix très réduits

Le BV6300 Pro est le dernier smartphone renforcé de Blackview. À ce titre et en bon représentant de la série BV, il arbore notamment des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Épais de 11,6 mm, il affiche sur la balance un poids de 230 g.



L'appareil est équipé d'un SoC octocore Helio P70 de MediaTek associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose à l'arrière d'un quadruple capteur photo avec essentiellement un capteur principal de 16 mégapixels, ultra grand angle à 120° de 8 mégapixels et macro.

Blackview met en avant un mode nuit abouti ou encore effet HDR qui se retrouve également avec le capteur photo avant de 13 mégapixels.

Le BV6300 Pro affiche sur un écran HD+ de 5,7 pouces et embarque une batterie de 4380 mAh avec charge rapide 18 W (10 W en sans fil). Il est proposé avec 31 % de réduction pour un prix de 182 €.

Le smartphone A80 de Blackview est proposé dans un autre registre qui est celui de l'entrée de gamme et pour les petits budgets. Il fonctionne avec Android 10 Go afin d'être mieux en adéquation avec sa configuration.

Pour autant, il dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 13 mégapixels.



Épais de 8,8 mm, l'appareil embarque une batterie de 4200 mAh. Ce smartphone 4G affiche sur un écran HD de 6,21 pouces et fonctionne avec un SoC quadcore épaulé par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Le A80 est en promotion avec une réduction de 40 % pour un prix de 55 € dans la limite de 2 000 exemplaires.

Les promotions sur ces deux smartphones de Blackview entrent dans le cadre d'une opération qui prend fin le 22 juin à 9h. Dans sa boutique et également sur AliExpress, des promotions jusqu'à -55 % sont proposées.