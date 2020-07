BV6300 Pro : le nouveau smartphone renforcé de Blackview

Annoncé le mois dernier, le BV6300 Pro est un smartphone renforcé de la marque Blackview qui profite des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. De quoi en faire un appareil résistant à la poussière, l'eau, les températures extrêmes et les chutes accidentelles.

Épais de 11,6 mm pour un poids de 230 g, il embarque une batterie de 4380 mAh avec charge rapide 18 W (10 W en sans fil). Il est équipé d'un SoC octocore Helio P70 de MediaTek associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Fonctionnant avec Android 10, le BV6300 Pro affiche sur un écran HD+ de 5,7 pouces.

Ce smartphone dispose à l'arrière d'un quadruple capteur photo avec notamment un capteur principal de 16 mégapixels, ultra grand angle à 120° de 8 mégapixels et macro. Il profite d'un mode nuit abouti, slow motion et d'un effet HDR.

À l'avant, c'est un capteur photo de 13 mégapixels de Sony avec lequel Blackview vante également un effet HDR pour l'éclairage du visage et l'obtention de reflets, ainsi que des contours et des tons de peau plus naturels.

Le BV6300 Pro est aussi un smartphone renforcé au prix abordable. Dans la boutique officielle de Blackview sur AliExpress, le BV6300 Pro est proposé à 207 €. Blackview a mis en ligne une vidéo de déballage (unboxing) ci-dessus, pimentée de quelques essais côté photo et " torture ", avec un score AnTuTu de 168 337 points.