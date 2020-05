Blackview BV6900 Transformer : le smartphone renforcé avec caméra de vision nocturne

Le fabricant chinois Blackview s'est spécialisé dans les smartphones avec coque étanche et grande batterie pour une autonomie étendue permettant de l'emporter partout avec soi sans crainte.

Il annonce un nouveau modèle avec le Blackview BV6900 Transformer qui exploite cette tendance avec une coque certifiée IP68 et IP69K assurant une étanchéité face aux aspersions d'eau et aux immersions, et le protégeant contre les infiltrations de poussière. Il pourra aussi résister aux chocs et aux chutes et profite de finitions métal justifiant son surnom.

Le Blackview BV6900 propose un affichage 5,81 pouces FHD+ protégé par du verre Gorilla Glass 5 et intègre au dos un quadruple capteur photo avec module Samsung 16 megapixels.

Pour assurer une solide autonomie, le smartphone dispose d'une imposante batterie de 5580 mAh. Le Blackview BV6900 peut accueillir via son port USB-C l'accessoire d'une caméra de vision nocturne Blackview NVC-02 pouvant fonctionner avec tous les smartphones Blackview, au contraire du modèle NVC-01 réservé au Blackview BV9700 Pro.

Elle embarque un module CMOS Sony Starvis IMX291 ultra sensible pouvant photographier et filmer en 1080p dans des conditions de faible luminosité ou même pour des scènes nocturnes.

Dotée d'un clip et se pilotant directement depuis une commande sur le câble, la caméra de vision nocturne pourra accompagner efficacement les expéditions ou explorations nocturnes.

Pour son lancement, le smartphone renforcé Blackview BV6900 est proposé au tarif spécial 199,99 dollars (181 €) jusqu'au 31 mai, après quoi il passera à 299,99 dollars.

De même, la caméra de vision nocturne Blackview NVC-02 profite d'un tarif réduit de 39,99 dollars (36 €) jusqu'au 31 mai, avant de basculer sur son prix de référence de 59,99 dollars.