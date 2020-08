Le Blackview BV9900 Pro passe à Android 10 (caméra thermique,...)

Le smartphone BV9900 Pro de Blackview bénéficie d'une mise à niveau Android 10. La marque souligne ainsi une interface utilisateur remaniée, de nouvelles icônes, des fonctionnalités ciblées économie d'énergie. Et il y a également le… Dark Theme.

La gestuelle évolue pour la navigation dans l'interface et l'interaction avec l'appareil, que ce soit pour les retours en arrière avec des swipes, l'accès à l'écran d'accueil, le basculement entre les tâches. La recherche de toutes les applications installées est facilitée, de même que la migration de données vers un smartphone Blackview.

Des évolutions concernent également le contrôle parental et le bien-être numérique, de même que pour des optimisations avec la stabilisation vidéo et l'autofocus.

Équipé d'un SoC Helio P90, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le BV9900 Pro est un smartphone renforcé avec caméra thermique FLIR intégrée et un ensemble de quatre capteurs photo avec module principal de 48 mégapixels.



Il affiche sur un écran FHD+ de 5,84 pouces et embarque une batterie de 4380 mAh. Le BV9900 Pro (version Android 10) est disponible en prévente dans la boutique officielle de Blackview, sans augmentation de prix.

Les utilisateurs existants du BV9900 Pro pourront procéder à une mise à jour vers Android 10 le mois prochain. Le smartphone est référencé sur AliExpress (370 € ; Android 9). Il y a par ailleurs des promotions pour le BV6300 Pro, A80 et la tablette Tab 8. Un nouveau produit BV4900 sera prochainement mis en vente. Le tout avec Android 10.