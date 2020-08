Des promotions Blackview jusqu'à -58 % sur AliExpress

Des promotions qui tombent à point nommé pour la rentrée ? C'est en tout cas jusqu'au 28 août sur AliExpress avec plusieurs produits de la marque Blackview. Une opération 828 (pour 28 août) avec des ristournes de jusqu'à -58 %.

Il y a plusieurs représentants de la gamme de smartphones BV de Blackview avec des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G qui autorisent un usage en extérieur avec une coque étanche et résistante aux infiltrations de poussière, et un gage de robustesse y compris dans des conditions de températures extrêmes.

Le BV9900 Pro est équipé d'un SoC Helio P90, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est avec caméra thermique FLIR intégrée et dispose d'un ensemble de quatre capteurs photo avec module principal de 48 mégapixels.

Il affiche sur un écran FHD+ de 5,84 pouces et embarque une batterie de 4380 mAh. Le BV9900 Pro est au prix de 346 € (-30 %).

Le BV6300 Pro est un smartphone renforcé qui conserve de la finesse avec également une batterie de 4380 mAh. Il est équipé d'un SoC Helio P70 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un écran HD+ de 5,7 pouces.

L'appareil dispose d'un capteur photo de 13 mégapixels à l'avant, un quadruple capteur photo à l'arrière avec notamment un capteur principal de 16 mégapixels, ultra grand angle à 120° de 8 mégapixels et macro. Il profite d'un mode nuit, slow motion et d'un effet HDR.

Le BV6300 Pro est à 155 € (-38 %).

Nouveau venu de la gamme BV, le BV4900 est dit Space Capsule pour ses lignes (essentiellement au dos) qui s'inspireraient des contours d'une capsule spatiale. C'est toutefois un smartphone renforcé d'entrée de gamme.



Avec un écran HD+ de 5,7 pouces, le BV4900 fonctionne avec un SoC quadcore MTK6761 associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Néanmoins, c'est une grosse batterie de 5580 mAh. Il dispose à l'arrière d'un triple capteur photo avec module principal de 8 mégapixels. C'est un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant.

Le BV4900 est à 74 € (-34 %).

Également à petit prix, le A80 de Blackview délaisse l'aspect renforcé et fonctionne avec Android 10 Go pour mieux convenir à sa configuration. C'est un SoC quadcore épaulé par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Il affiche sur un écran HD de 6,21 pouces et propose tout de même un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 13 mégapixels.

Le A80 embarque une batterie de 4200 mAh. Il est à 52 € (-40 %).

La Blackview Tab 8 est une tablette Android 10 avec connectivité 4G à laquelle il est possible d'associer un clavier à attache magnétique pour une une expérience de type laptop. Épaisse de 8,9 mm, elle affiche sur un écran IPS FHD+ de 10,1 pouces.

Elle est équipée d'un SoC octocore à 1,6 GHz, associé à 4 Go de RAM (LPDDR4X) et 64 Go de stockage (eMMC), avec possibilité d'extension jusqu'à 128 Go par carte SD. Elle dispose d'un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant et de 13 mégapixels à l'arrière, deux haut-parleurs (le port jack 3,5 mm est présent).

Avec batterie de 6580 mAh, la Tab 8 de Blackview est à 116 € (-20 %).

Les promotions jusqu'au 28 août sur AliExpress sont aussi l'occasion de découvrir les montres connectées X1 et X2 de Blackview. Elles proposent le basique pour de tels appareils avec les notifications, les messages et les appels via Bluetooth.

Ces montres connectées sont étanches jusqu'à 50 mètres (5 ATM). Avec cardiofréquencemètre, elles disposent d'un peu moins d'une dizaine de modes pour le sport. L'autonomie promise en utilisation est de jusqu'à 10 jours avec une seule charge (et jusqu'à 45 jours en veille).

La montre connectée X1 de Blackview est à 30 € (-50 %) et la X2 à 26 € (-58 %).