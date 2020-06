Blackview : promotions jusqu'à -55 % sur des smartphones

C'est une tradition en cette période pour la marque Blackview. Une nouvelle fois, elle organise sa braderie de smartphones avec des promotions qui peuvent aller jusqu'à -55 % dans le cadre d'une opération qui se déroule sur AliExpress jusqu'au 22 juin à 9h en France.

Parmi les smartphones en promotion, il y a le BV6300 Pro qui arbore des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Il est équipé d'un SoC Helio P70 associé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et embarque une batterie de 4380 mAh avec charge rapide 18 W (10 W en sans fil).

Le BV6300 Pro affiche sur un écran HD+ de 5,7 pouces. Il dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 16 mégapixels, ultra grand angle à 120° de 8 mégapixels, macro. mode nuit et effet HDR sont au rendez-vous. Il est en promotion au prix de 181,86 € (-31 %).

Le Blackview A80 s'adresse aux petits budgets et propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 13 mégapixels. Épais de 8,8 mm, il embarque une batterie de 4200 mAh. L'appareil affiche sur un écran HD de 6,21 pouces et fonctionne avec un SoC quadcore épaulé par 2 Go de RAM et 16 GO de stockage.

Avec une telle configuration, le Blackview A80 profite d'Android 10 Go. Il est en promotion au prix de 54,55 € (-40 %).

Équipé d'un SoC Helio P90, 8 Go de RAM et 256 GO de stockage, on pourra également trouver le BV9900 Pro avec sa caméra thermique FLIR intégrée et son ensemble de quatre capteurs photo avec module principal de 48 mégapixels à 380,08 € (-24 %).

Toujours dans la gamme des smartphones renforcés, le BV9100 avec grosse batterie de 13000 mAh (recharge rapide 30 W) et écran FHD+ de 6,3 pouces est à 171,85 € (-30 %), tandis que le BV9700 Pro capable d'analyser la qualité de l'air et avec capteur de fréquence cardiaque est à 216,41 €.

Pour connaître l'ensemble des promotions disponibles, Blackview a mis en ligne cette page.