Blackview : outdoor, quadruple capteur photo, infrarouge, une année 2019 bien remplie !

Le fabricant Blackview n'a pas chômé en 2019 avec plusieurs lancements de smartphones dans la catégorie des smartphones destinés à l'outdoor mais en proposant aussi des modèles au design plus traditionnel tout en conservant des tarifs attractifs.

Le smartphone Blackview BV9900 a été lancé en fin d'année et joue la carte de la robustesse, avec une coque étanche et résistante aux chocs, et d'une solide fiche technique avec un processeur Helio P90 associé à 8 Go de RAM.

L'appareil mobile propose également à l'arrière 4 capteurs photo avec un module principal de 48 megapixels et dispose d'un fonctionnement IceMode assurant un certain nombre de fonctions même par une température descendant jusqu'à -30 degrés !

Bourré de capteurs et d'un système de mesure de la fréquence cardiaque, le Blackview BV9900 s'impose comme l'outil du baroudeur, pour un prix de référence de 499,99 dollars.

Blackview sait aussi faire des smartphones au design plus traditionnel, mixant les dernières fonctionnalités comme un quadruple capteur photo à l'arrière tout en conservant un prix bas.

C'est le cas du Blackview A80 Pro doté d'un processeur Helio P25 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et d'un module photo principal de 13 megapixels. Sa batterie de 4680 mAh ne l'empêche pas de proposer un design affiné pour un tarif de seulement 159,99 dollars.

En 2019, Blackview a également lancé sont premier smartphone avec module infrarouge. Le modèle Blackview BV9800 Pro dispose ainsi d'un capteur photo 48 megapixels mais aussi d'un module infrarouge fourni par FLIR.

Le Blackview BV9800 Pro embarque en outre un processeur Helio P70 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, associé à une grosse batterie de 6580 mAh, pour un prix de 499,99 dollars.

Et pour ceux à qui cela ne suffit pas, le Blackview BV9100 est le seul smartphone renforcé à proposer une énorme batterie de 13000 mAh assurant plusieurs jours d'autonomie ( et jusqu'à 60 jours en veille) et profitant en outre d'une charge rapide 30 Watts.

Sous processeur Helio P35 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, il embarque un double capteur photo à l'arrière avec module 16 megapixels, le tout pour 269,99 dollars.

Tout en consolidant une communauté grandissante et en gagnant en visibilité, Blackview prépare 2020 avec un concours du Nouvel An pour gagner un Blackview A60 ou une boîte mystère, tandis qu'un nouveau smartphone qui sera dévoilé durant le salon MWC 2020 de Barcelone, en février prochain.