Tab 11 : Blackview monte en gamme avec une nouvelle tablette 4G

La marque Blackview propose des tablettes tactiles bon marché. Elle muscle son offre en la matière avec l'arrivée de la Tab 11. Cette nouvelle tablette de Blackview affiche sur un écran LCD (IPS) de 10,36 pouces avec définition FHD+ et ratio 15:9.

Elle est équipée d'un SoC octocore Unisoc T618 (2 x ARM Cortex-A75 à 2,0 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz) avec GPU Mali-G52 (850 MHz) associé à 8 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage en eMMC 5.1 (extensible par carte SD).

Balckview souligne notamment une certification Widevine L1 qui assure la consultation des contenus haute définition protégés pour des plateformes comme Netflix, Disney+ et autres.

Avec coque en alliage d'aluminium pour un poids de 460 g et une épaisseur de 8,1 mm, la Tab 11 embarque une batterie de 6580 mAh. Elle dispose à l'arrière d'un capteur photo principal de 13 mégapixels et de 8 mégapixels à l'avant.

La Tab 11 est avec connectivité 4G (double SIM ; pas 700 MHz) et Wi-Fi 5, et comprend un module de navigation compatible GPS, Glonass et Beidou. Un port jack 3,5 mm est présent en plus de l'USB-C. Il est possible de prendre en charge un clavier magnétique.

La tablette fonctionne avec Android 11 et une surcouche Doke OS_P 2.0 qui apporte l'implémentation personnalisée de modes jeu, sombre, coucher, lecture, ou encore le multitasking pour exécuter deux applications côte à côte.

La suite de productivité WPS est préinstallée et Blackwiew propose par ailleurs une application Notebook de prise de notes développée en interne. Elle permet d'insérer des notes audio, des images, des notes dactylographiées ou griffonnées.

Sur AliExpress, il sera possible d'obtenir la tablette Blackview Tab 11 à un prix promotionnel de 150 € (169,99 $) avec un coupon de réduction de 20 $ à l'occasion d'une première mondiale le 6 décembre à minuit PST (9h heure de Paris).