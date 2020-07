Blackview Tab 8 : une tablette Android 10 bon marché de 10,1 pouces avec module 4G et des cadeaux

Pour dégoter une tablette Android bon marché et avec une prestation convenable, il y a Amazon avec la Fire HD 8. Néanmoins, la marque Blackview est également en lice avec la Blackview Tab 8. Et contrairement à la proposition d'Amazon, elle vise également la mobilité et la productivité.

Fonctionnant avec Android 10, la Blackview Tab 8 est en effet avec connectivité 4G (emplacement double nano SIM) et peut être associée à un clavier à attache magnétique afin d'offrir le confort d'une expérience de type laptop. La suite WPS Office est préinstallée.



Épaisse de 8,9 mm, la tablette affiche sur un écran IPS FHD+ (1200 x 1920 pixels) de 10,1 pouces. Elle est équipée d'un SoC octocore à 1,6 GHz, associé à 4 Go de RAM (LPDDR4X) et 64 Go de stockage (eMMC), avec possibilité d'extension jusqu'à 128 Go par carte SD.

L'appareil dispose d'un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant et de 13 mégapixels à l'arrière, deux haut-parleurs (le port jack 3,5 mm est présent) et embarque une batterie de 6580 mAh avec charge via USB-C.

Actuellement, et pour quelques jours d'ici fin juillet, la tablette Blackview Tab 8 est à prix réduit (prévente) sur le site officiel de Blackview à 129,99 $ au lieu de 159,99 $ avec en cadeaux un clavier magnétique additionnel offert d'une valeur de 30 $ ainsi qu'un étui en cuir fourni gratuitement.