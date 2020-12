Blackview Tab 8E : la tablette de 10,1 pouces en version Wi-Fi très bon marché

Dans la série des tablettes Android à prix attractif, la marque Blackview proposait déjà la Blackview Tab 8. Elle introduit désormais la Blackview Tab 8E. Très similaire, elle se différencie essentiellement en faisant l'impasse sur la connectivité 4G, et en sacrifiant un peu de mémoire et de stockage.

Fonctionnant avec Android 10, la Blackview Tab 8E profite de connectivités Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Épaisse de 8,9 mm pour un poids de 600 g, elle affiche sur un écran IPS FHD+ (1920 x 1200 pixels) de 10,1 pouces au ratio 16:10.



La tablette est équipée d'un SoC octocore à 1,6 GHz associé à 3 Go de RAM (LPDDR4X) et 32 Go de stockage (eMMC) avec possibilité d'extension jusqu'à 128 Go par carte SD. Elle embarque une batterie de 6580 mAh avec charge via USB-C.

La Blackview Tab 8E dispose d'un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant, un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière, deux haut-parleurs. Un port jack 3,5 mm est présent. Avec la suite bureautique WPS Office préinstallée, la tablette peut être associée à un clavier à attache magnétique pour la productivité et un confort de type laptop.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 décembre, la tablette Blackview Tab 8E est proposée à un prix de réduit de 135,99 $ (-20 %). Le plus simple pour l'acheter est de se rendre sur la boutique officielle de Blackview sur AliExpress ou elle est proposée à 120 € (-20%) en deux coloris. Elle est également en promotion avec clavier magnétique inclus à 155 € (-20%) sur le même lien.



La marque Blackview prépare par ailleurs l'arrivée de nouveaux modèles abordables d'écouteurs sans fil. Avec connectivité Bluetooth 5.0, les Blackview AirBuds 1 seront disponibles vers le 23 décembre prochain.