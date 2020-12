Blade 15 :Razer lance une entrée de gamme plus légère et moins chère

Razer vient de rafraichir son portable dédié aux joueurs, le Blade 15 en le rendant un peu plus accessible. L'idée est d'offrir une entrée de gamme allégée pour diminuer la facture et offrir un ticket d'entrée plus raisonnable aux joueurs les moins fortunés.

Le Blade 15 est ainsi proposé dans plus de configurations, il reprend le châssis de la précédente version, ou du moins, dans les grandes lignes, et s'affiche donc désormais sous la barre des 2000€.

Le modèle d'entrée embarque un processeur Intel Core i7-10750H associé à 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 256 Go et une carte graphique Nvidia GTX 1660 Ti. L'écran se limite au Full HD mais en 120 Hz et l' on profite toujours du clavier mécanique RGB Chroma.

Razer a lancé les précommandes de son nouveau Blade 15 sur son site à partir de 1800€.