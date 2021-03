Blade (Shadow) cherche un repreneur

La communication de Blade laisse à désirer depuis un peu plus d'un an et l'annonce des nouvelles configurations de PC dans le Cloud de la marque.

Alors que la marque annonçait de nouvelles formules avec des configurations revues à la hausse à base de RTX 2080 et Titan RTX en octobre 2019, quasiment aucun client n'a encore pu profiter de ces prestations malgré les précommandes. Blade indiquait en février dernier qu'il faudrait attendre jusqu'en début 2021pour effectuer la migration des serveurs vers du matériel plus performant...

Depuis, la communication de la marque s'était faite discrète si ce n'est qu'on apprenait que le groupe cherchait à s'exporter aux USA et en Corée du Sud.

Finalement le silence cachait en réalité une gestion chaotique de la société : Emannuel Freund cofondateur du groupe avait d'ailleurs fini par quitter la firme. Il semblerait que Blade soit désormais en procédure de redressement judiciaire et que la société cherche un repreneur pour continuer son activité.

Victor Grimoin, Creative Manager a annoncé que Blade "communiquera très prochainement en live pour clarifier la situation", confirmant que "la procédure collective en cours a pour but premier d'avoir un nouveau partenaire pour reprendre shadow". L'avenir de la société reste à ce jour incertain.