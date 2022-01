Blanchiment d'argent sur Twitch : 40 personnes arrêtées par la police

La plateforme de streaming Twitch a été placée, malgré elle, au coeur d'un vaste réseau de blanchiment d'argent. Des escrocs d'origine turque ont ainsi utilisé le système de don de la plateforme pour blanchir de l'argent et pas qu'un peu : au total, 10 millions de dollars auraient été blanchis sur deux ans, avec la participation de plusieurs milliers de streamers.

La technique était bien ficelée : les escrocs s'emparaient de cartes bancaires volées,

et partent ensuite à la recherche de streamers souhaitant gagner rapidement beaucoup d'argent. Des négociations engagées sur Discord permettent de s'accorder sur la façon de faire et le pourcentage attitré au streamer. Il suffit ensuite d'acheter des Bits sur Twitch via les cartes volées et de les envoyer au streamer en question.

Le streamer le convertit ensuite en argent pour le reverser aux escrocs tout en prélevant sa commission. Certains streamers suivis par une poignée de followers ont ainsi pu générer plus de 2000 dollars par jour, ce qui a attiré les doutes de la plateforme. 2400 streamers auraient participé à ce système de blanchiment d'argent, seulement une 40 aine d'individus ont été arrêtés, dont certains sont mineurs mais aucun streamer n'a été interpellé à ce jour.