Blizzard annonce un nouveau jeu mobile : Warcraft Arclight Rumble

Les fans de la franchise Warcraft vont avoir de quoi s'occuper sur mobile prochainement avec la sortie d'un nouveau jeu officiel lancé par Blizzard.

Cela faisait plusieurs semaines que Blizzard évoquait un jeu mobile en préparation exploitant la franchise Warcraft, finalement il s'agit de Warcraft Arclight Rumble, un jeu de stratégie.

Blizzard a présenté son titre au fil de deux vidéos, dont une plus largement orientée sur le gameplay. On peut ainsi rapidement constater que le titre s'oriente vers le MOBA, mais uniquement en mode solo.

Le joueur devra donc gérer lui-même toute son équipe. Si le titre propose bien des modes Coop et PVP, c'est avant tout la campagne de 70 missions qui sera le coeur du jeu.

La campagne permettra de monter en expérience et de débloquer toujours plus de personnages (60 au total) qui reprennent des visages très familiers de l'univers de Warcraft.

Dans un communiqué, Blizzard explique qu'il " faudra commencer par les chefs — des personnages iconiques de Warcraft tels que le chef du clan Chanteguerre, Grommash Hurlenfer, ou l’archimage Jaina Portvaillant — et compléter leurs effectifs avec des figurines de troupes et de puissants sorts. Chacune des missions solo présente un défi stratégique à résoudre, nécessitant de s’adapter rapidement afin de venir à bout de ces épreuves effrénées. Outre la campagne comportant plus de 70 missions, les joueurs et joueuses pourront également se lancer dans des donjons, lesquels proposeront une grande variété de défis consécutifs."