Blizzard distille quelques infos sur Diablo 4

Blizzard a publié de nouvelles informations concernant Diablo IV dans le cadre de son traditionnel rapport trimestriel. Et les développeurs se sont plus particulièrement étendus sur la personnalisation.

C'est une chose assez inédite dans un épisode de Diablo : les joueurs pourront personnaliser l'apparence de leurs héros. Un éditeur de personnage sera proposé pour aller au-delà des codes imposés par le genre et la classe de l'avatar.

On devrait ainsi pouvoir personnaliser le visage de son héros, sa couleur de peau, cicatrices, couleurs des cheveux et yeux, tatouages, bijoux et orientation ethnique. Blizzard a exploité une technologie baptisée PBR (Physically-Based Rendering) provenant du cinéma pour proposer des rendus photoréalistes. L'objectif étant que le titre en lui-même se rapproche le plus possible des incroyables cinématiques que blizzard produit pour ses jeux.

De fait, Blizzard a repris le concept à l'envers et toutes les cinématiques sont désormais tournées avec le moteur du jeu en exploitant les modèles créés par le joueur. Plus de cinématiques précalculées donc, pour une immersion supplémentaire.

Diablo IV n'a pas encore de date officielle de sortie, mais il faut s'attendre à un lancement au cours de l'année 2022.