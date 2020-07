Blizzard : une mise à jour 5.0 pour les 10 ans de StarCraft 2

Déjà 10 ans que Starcraft II est sorti, relançant la bataille entre les Terrans, Zerg et Protoss. L'occasion pour Blizzard de célébrer ça dignement avec le déploiement surprise d'une mise à jour 5.0.

Au menu de la mise à jour, on découvre pas mal de choses, dont des améliorations dans l'éditeur de cartes, de nouveaux hauts faits, des campagnes personnalisées...

Voici le détail présenté par Blizzard :

Améliorations de l’éditeur et nouvelles fonctionnalités

Vos commentaires ont été entendus : l’éditeur doit être plus facile à utiliser ! Pour notre mise à jour anniversaire, nous intégrons à l’éditeur de StarCraft II un éventail d’éléments de personnalisation bien pratiques issus de l’éditeur de Warcraft III. Cette mise à jour, qui est la plus ambitieuse que l’éditeur ait connue, remédiera à quelques-uns des problèmes les plus fréquents lors de la création de cartes et de mods, en plus de vous donner accès à des tas de nouvelles fonctionnalités (tous les détails sont donnés dans le patch note complet).



Campagnes personnalisées

Nous avons vu votre créativité sans limites à l’œuvre dans les campagnes personnalisées conçues avec l’éditeur de StarCraft II ; pas seulement du point de vue de la narration et du gameplay, mais aussi dans votre façon de manipuler l’éditeur pour bâtir vos mondes. Pour vous simplifier la vie et permettre à l’éditeur de donner vie à encore plus d’histoire et de campagnes créatives, nous avons ajouté un nouveau genre de carte d’arcade : les campagnes. Grâce à cet ajout, les campagnes personnalisées peuvent désormais charger plusieurs cartes successives. De nombreuses campagnes autrefois réservées au mode hors ligne deviendront donc accessibles dans l’Arcade de StarCraft II. Cela signifie aussi qu’en plus de leurs aventures en solo, les joueurs pourront également se lancer dans des campagnes personnalisées en coop !



Nouveaux hauts faits de campagne

L’heure est venue de remonter le temps. La mise à jour du 10e anniversaire ajoute de tout nouveaux hauts faits pour chaque mission des campagnes de StarCraft II, y compris le pack de missions Nova : Opérations secrètes. Revivez l’histoire, découvrez de nouvelles façons de jouer et gagnez l’annonceur Stone une fois tous ces nouveaux hauts faits validés.



Talents de prestige pour les commandants en coop

En ajoutant des talents de maîtrise aux commandants en coop, nous voulions remercier les joueurs les plus investis dans ce mode qui désiraient expérimenter et personnaliser leur style de jeu. Mais nous n’en sommes pas restés là : vous pouvez désormais recommencer la progression du niveau 1 à 15 jusqu’à trois fois pour chaque commandant de niveau maximum et gagner un nouveau talent de prestige à chaque complétion pour débloquer des tas de nouvelles possibilités stratégiques.

Améliorations de gameplay

Compte à rebours avant le début de la partie

Cette fonctionnalité ajoute un bref décompte avant le début d’une partie de StarCraft IIcréée via le système d’association. Les joueurs ne seront plus immédiatement envoyés dans la partie après l’écran de chargement.

Choix du serveur de jeu dans les salons personnalisés

Lors de la création d’un nouveau salon personnalisé, vous pouvez désormais choisir le serveur de jeu sur lequel votre salon est hébergé. Cette option est particulièrement utile pour les tournois en ligne et les joueurs qui se connectent depuis le monde entier.