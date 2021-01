Blizzard offre un lifting à Battle.net

C'est en 1996 que Blizzard lançait Battle.net, sa propre plateforme de jeu vidéo en ligne. Et à presque 25 ans, la plateforme d'offre une refonte quasi totale avec la plus grosse mise à jour réalisée au cours des 8 dernières années.

Cela faisait 8 ans que Battle.net n'avait pas subi de lifting d'envergure, mais cette fois Blizzard a finalement déployé une nouvelle interface pour sa plateforme afin de la rendre plus ergonomique et vivante.

De nouvelles fonctionnalités font ainsi leur apparition avec plus de latitude pour les joueurs, notamment la possibilité d'ajouter des jeux en favoris pour les relancer plus rapidement.

Un nouvel onglet de notifications fait son apparition afin de regrouper non seulement les notifications, mais aussi les téléchargements en cours.

L'actualité des jeux est devenue un point essentiel de la plateforme avec une mise en avant conséquente. Les joueurs peuvent ainsi accéder aux nouveautés, actualités, et aux contenus de la communauté directement depuis la fiche de chaque licence.

La gestion des amis en ligne est également révisée, et pour les plus nerds d'entre nous, on appréciera que l'interface soit désormais intégralement accessible au clavier.

Notons que le déploiement de la nouvelle version de Battle.net est progressif et qu'il faudra plusieurs semaines pour que tous les joueurs en profitent.