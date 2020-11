BlizzCon 2020 : la diffusion en ligne sera gratuite !

La prochaine grande messe de Blizzard, la BlizzCon se passera exclusivement en ligne, et grande nouvelle : elle sera accessible gratuitement.

C'est une première : la prochaine édition de la BlizzCon sera exclusivement retransmise en ligne et de façon gratuite.

Les années précédentes, la convention se tenait à Los Angeles avec une retransmission en ligne des événements qui se voulait payante. Les tickets virtuels étaient ainsi proposé autour des 50$, une somme importante largement décriée par les utilisateurs puisque la plupart des contenus proposés finissaient de toute façon en ligne sur YouTube, et qu'il s'agissait surtout pour Blizzard de faire la promotion de ses titres à venir.

Face aux enjeux sanitaires et à un événement qui aurait, de toute évidence, connu une baisse drastique de fréquentation, Blizzard jour la carte de la gratuité et évoque souhaiter faire de son événement un rendez-vous populaire.

La Blizzconline se déroulera les 19 et 20 février prochain, on s'attend à avoir des informations concernant Overwatch 2 et Diablo 4.