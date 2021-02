Blizzconline 2021 : voilà le programme

Blizzard prépare sa grande messe annuelle et nous livre déjà le programme de l'événement.

Blizzard avait dû tirer un trait sur l'édition 2020 de sa Blizzcon au plus grand désarroi des fans. La crise sanitaire étant passée par là, l'édition 2021 s'annonce à la fois chargée et exceptionnelle à plusieurs titres.

Il s'agira ainsi de la première édition 100% en ligne de la conférence, mais aussi la première à être totalement gratuite pour tous. Pas de tickets virtuels cette année, chacun pourra ainsi assister à l'ensemble des annonces depuis son bureau ou sans salon sans débourser un seul centime.

La cérémonie d'ouverture se tiendra le 19 février prochain à partir de 23h00 heures de Paris, et ce jusqu'à 00h10.

Blizzard a partagé un programme de son événement et confirme ainsi la présence de quelques titres comme World of Warcraft, HearthStone, Diablo ainsi qu'Overwatch 2. On note que des rediffusions de certaines annonces seront proposées.

Le programme est à retrouver sur la page dédiée officielle ici.