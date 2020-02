Blocus américain : Huawei préinstalle 70 applications dans ses nouveaux smartphones

La présentation des P40 et P40 Pro de Huawei approche à grands pas, et l'on apprend que les smartphones pourraient embarquer pas moins de 70 applications Android préinstallées.

Selon le site MobilTelefon, Huawei aurait prévu une nouvelle parade à l'embargo américain lui interdisant l'accès au Play Store de Google : l'intégration d'un lot conséquent d'applications dans ses smartphones neufs.

Concrètement, Huawei pourrait ainsi préinstaller pas moins de 70 applications mobiles dans les P40 et P40 Pro afin de contourner le fait que la marque ne proposera pas de Google Play Store. L'idée est de permettre aux utilisateurs de retrouver l'accès aux applis et services qu'ils apprécient, sans avoir à passer par des APK ou un bidouillage quelconque de l'OS.

Huawei a constaté qu'avec son Mate 30, l'absence du Play Store était mal vécue par les utilisateurs forcés de changer leurs habitudes. La solution proposée devrait faire grincer des dents les USA, mais elle n'est pas miracle non plus : les applications qui dépendent du Play Store pour fonctionner et plus globalement de l'intégration profonde des services mobiles de Google refuseront de fonctionner. La question se pose également vis-à-vis des mises à jour qui seraient inaccessibles, et des problèmes évidents de sécurité que cela pourrait impliquer.

MobilTelefon insiste toutefois en précisant que le catalogue d'applications installées serait fonction de la zone géographique de commercialisation des smartphones. Huawei se baserait alors sur les classements locaux des meilleurs téléchargements sur le Play Store.

Cette situation ne servirait toutefois que de phase de transition avant une bascule plus large vers les propres services de Huawei qui continue de faire grossir son propre marché applicatif : AppGallery.