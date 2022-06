Bloodborne 2 : un trailer sous Unreal Engine 5

Malgré les années, Bloodborne continue de rassembler une large communauté de fans, dont un vient d'imaginer ce que pourrait donner le second opus sous Unreal Engine 5.

La mise à disposition de l'Unreal Engine 5 par Epic Games entraine l'apparition de nombreux projets. Parmi ceux-ci, on remarque celui d'un fan inconditionnel de la franchise Bloodborne.

Créé par Hidetaka Miyazaki à qui l'on doit également la série Souls, mais aussi Elden Ring ou Sekiro, Bloodborn est un soul like qui a connu ses heures de gloire sur PlayStation 4 grâce à des environnements sombres, un style particulièrement sanglant, et des mécaniques de combat très poussées associées à une difficulté assez élevée.

De quoi donner de l'inspiration pour refaire un trailer de Bloodborne 2 sous Unreal Engine 5. Contre toute apparence, le trailer n'a rien d'officiel et représente simplement le travail d'un fan. Actuellement, From Software se penche à 100% sur Elden Ring et ses DLCs. Il n'est par ailleurs pas officiellement question d'un quelconque remaster ou remake même si les images donnent carrément envie...