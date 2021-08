Blue Origin : New Shepard réussit son vol NS-17

Jeudi, le 17e vol de New Shepard a été mené à bien par Blue Origin. Depuis le site Launch Site One au Texas, le lanceur suborbital réutilisable a décollé sans personne à bord dans la capsule mais avec 18 charges utiles, dont 11 expériences avec le soutien de la Nasa.

La mission a duré en tout un peu plus d'une dizaine de minutes. Avant le retour sur Terre et atterrissage, l'altitude maximale atteinte a été de l'ordre de 106 km. Un 8e vol consécutif réussi pour le troisième modèle de New Shepard (New Shepard 3) et un 18e atterrissage consécutif réussi d'une capsule.

The 8th consecutive landing for this particular booster. #LaunchLandRepeat pic.twitter.com/cZICyPwck6 — Blue Origin (@blueorigin) August 26, 2021

Le 20 juillet dernier, c'est avec un modèle New Shepard 4 que Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk et Oliver Daemen ont effectué le premier vol habité de Blue Origin, avec au passage la personne la plus âgée et la plus jeune à aller dans l'espace. Un deuxième vol habité devrait avoir lieu avant la fin de cette année.

À défaut d'atterrisseur lunaire...

Hier, NS-17 a fait voler pour la deuxième fois la Deorbit, Descent, and Landing (DLL) Sensor Demonstration de la Nasa avec une installation à l'extérieur du booster. La démonstration DDL a testé une technologie conçue pour réaliser un atterrissage de haute précision pour les futurs atterrisseurs lunaires.

Dans la capsule, Blue Origin met également en avant un deuxième vol de la charge utile OSCAR - Orbital Syngas Commodity Augmentation Reactor - Trash-to-Gas pour l'évaluation d'une technologie permettant d'utiliser des déchets humains générés lors de vols spatiaux de longue durée et les convertir en gaz utiles comme le méthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone.

Blue Origin souligne avoir fait voler plus d'une centaine de charges utiles dans l'espace à bord de New Shepard. Maigre consolation alors que son projet d'atterrisseur lunaire n'a pas été retenu par la Nasa. Une décision au profit de SpaceX que Blue Origin a du mal à encaisser.