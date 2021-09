Blue Origin dévoile deux clients de son prochain vol suborbital habité

Le prochain vol de New Shepard de Blue Origin sera habité. Un décollage est prévu le 12 octobre pour du tourisme spatial. L'identité de deux passagers est connue, tandis que l'ombre du capitaine Kirk plane.

Le 12 octobre prochain, Blue Origin prévoit un nouveau vol suborbital habité avec New Shepard. Ce sera le deuxième après le vol NS-16 du 20 juillet dernier avec à bord Jeff Bezos (fondateur d'Amazon et de Blue Origin) qui avait invité son frère Mark et Wally Funk. Oliver Daemen avait payé son siège.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Depuis le site Launch Site One au Texas, le décollage du vol NS-18 est prévu à 13h30 UTC (15h30 heure de Paris). Quatre personnes - et futurs astronautes - seront à bord de New Shepard, mais Blue Origin ne dévoile pour le moment que l'identité de deux d'entre eux.

Il s'agit de Chris Boshuizen et Glen de Vries. Le premier est un ancien ingénieur de la Nasa et le cofondateur de l'entreprise Planet Labs d'imagerie satellite avec des CubeSats. Le deuxième est le cofondateur de Medidata Solutions qui développe des logiciels en tant que service dans le domaine médical et a été racheté en 2019 par Dassault Systèmes.

Avec le capitaine Kirk à bord ?

Chris Boshuizen et Glen de Vries avaient participé à la vente aux enchères de Blue Origin pour un siège à bord du premier vol habité de New Shepard. Pour des raisons d'agenda, le vainqueur de ces enchères à 28 millions de dollars n'avait finalement pas pris part au vol NS-16 et le siège avait été récupéré par Oliver Daemen (son père avait été le deuxième enchérisseur) comme premier passager payant de New Shepard.

Ni Chris Boshuizen ni Glen de Vries n'avaient remporté les enchères, mais il reste donc encore à dévoiler ultérieurement l'identité des deux autres passagers de NS-18 qui iront au-delà des 100 km d'altitude et expérimenteront quelques minutes en apesanteur.

Blue Origin n'a pas commenté une information de TMZ selon laquelle l'acteur canadien William Shatner serait du prochain vol habité de New Shepard. Âgé de 90 ans (Wally Funk a 82 ans), il est connu pour avoir été l'interprète du capitaine Kirk dans la série Star Trek de 1966 à 1969. Ce pourrait être un nouveau joli coup de communication pour Blue Origin.