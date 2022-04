Blue Origin réussit un quatrième vol spatial habité avec NS-20

Un vingtième vol pour le booster réutilisable New Shepard et un quatrième vol habité de tourisme spatial pour Blue Origin avec six personnes à bord de la capsule.

Jeudi depuis le site Launch Site One au Texas, la fusée New Shepard de Blue Origin a effectué son vingtième vol dans le cadre d'une mission NS-20. Avec son moteur-fusée BE-3PM d'une poussée de 55 tonnes qui utilise un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquides, le booster réutilisable a transporté une capsule d'équipage avec à bord six personnes.

Crédits : Blue Origin

L'homme d'affaires Mary Allen, les époux Sharon et Marc Hagle (fondatrice d'une organisation à but non lucratif et patron d'une entreprise immobilière), Jim Kitchen (enseignant et entrepreneur), George Nield (président de Commercial Space Technologies) et Gary Lai (un des premiers employés de Blue Origin) ont volé pendant un peu plus de 10 minutes et ont dépassé les 100 km d'altitude (106 km).

En plus d'observer la courbure de la Terre à travers de larges hublots, cet équipage a pu expérimenter environ deux minutes en apesanteur avant le retour de la capsule entièrement autonome.

Views of a borderless Earth from space #NS20 pic.twitter.com/0FIHvvMs69 — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

La capsule s'est posée avec l'aide de parachutes, tandis que le booster avait atterri à la verticale un peu plus de 7 minutes après le décollage en étant ralenti par un ultime allumage de son moteur-fusée.

To space and back, with a soft landing at Launch Site One #NS20 pic.twitter.com/uOT3lrFcXP — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

Vingt personnes au-dessus de la ligne de Karman

Avec NS-20 et sans cette fois-ci des célébrités à bord, Blue Origin a réussi son quatrième vol de tourisme spatial (un vol suborbital) depuis le premier en juillet 2021 auquel avait pris part le fondateur Jeff Bezos (fondateur et ancien patron d'Amazon). En tout, ce sont désormais vingt personnes qui ont été envoyées au-delà des 100 km d'altitude.

" Nous attendons avec impatience de nombreux autres vols cette année, et nous sommes reconnaissants envers nos clients astronautes pour la confiance qu'ils nous accordent ", déclare Phil Joyce, vice-président senior New Shepard pour Blue Origin.

Congratulations to Marty, Sharon, Marc, Jim, Gary, and George on becoming astronauts. #NS20 pic.twitter.com/y2TZhpMedg — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

Parmi les six passagers lors du vol NS-20, cinq étaient des clients qui ont dû débourser une somme non communiquée - mais forcément rondelette - pour réserver un siège. Gary Lai, qui travaille chez Blue Origin et détient par ailleurs plusieurs brevets en lien avec la conception de New Shepard, a été invité.