Bluetti AC500 : la station de stockage pour ne plus tomber à court d'énergie chez soi

Plus besoin de s'inquiéter des coupures de courant, le système de stockage d'énergie Bluetti AC500 et la batterie B300S s'occupent de tout !

Les solutions de stockage d'énergie ont le vent en poupe. Il faut dire qu'avec la multiplication des appareils électroniques autour de nous, elles peuvent représenter un atout non négligeable pour disposer d'une source d'énergie loin d'une prise murale.

Mais ces solutions peuvent tout aussi bien constituer des réserves d'énergie d'appoint à la maison, dans le jardin ou au bureau pour parer aux coupures de courant et assurer là encore une source d'énergie immédiatement disponible .

Le spécialiste des solutions de stockage d'énergie Bluetti avait annoncé un système de stockage modulaire constitué d'un onduleur couplé à une ou plusieurs batteries pour former un système d'appoint pour la maison et/ou autonome lorsqu'il est relié à des panneaux solaires.

Moins d'un an plus tard, la solution a pris une tournure concrète et constitue le système Bluetti AC500 et sa batterie LiFePO4 B300 / B300S qui vont faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Indiegogo.

Le module AC500 se comporte comme un onduleur doté de pas moins de 16 prises de divers formats (USB jusqu'à AC) et pouvant fournir 5000 W de puissance en courant alternatif et jusqu'à 10 000 W en crête.

Énorme capacité de stockage en LiFePO4

Il peut être relié à des batteries B300S (jusqu'à 6 modules) pour assurer une capacité de stockage d'énergie totale de 18 432 Wh. Il est même possible de relier 2 onduleurs AC500 et 12 batteries pour obtenir un super système de stockage supportant jusqu'à 6000 W en 240 V et avec une capacité de stockage de 36 864 Wh.

Associé à 2 batteries B300, le système AC500 peut cumuler plusieurs modes de charge (alternatif, panneaux solaires...) pour assurer une charge complète en moins de 2h30.

Fonctionnant en UPS (Uninterrupted Power Supply), l'onduleur Bluetti AC500 peut détecter une coupure de courant (avec un temps de réaction de 20 ms) et assurer un courant de secours aux équipements en cas de coupure de l'alimentation principale.

On notera également que le choix du LiFePO4 comme technologie de batterie assurera une bonne longévité avec une capacité maintenue à plus de 80% jusqu'à 3500 cycles de charge / décharge et de meilleures performances que les batteries Li-Ion habituellement utilisées.

Enfin, le contrôle de la solution est total avec l'application Bluetti sur smartphone pour avoir sous la main l'état du système et un contrôle à distance pour l'activer. Le système Bluetti AC500, avec ses batteries B300S, sera bientôt annoncé sur la plate-forme de financement participatif Indiegogo.

Pour connaître la disponibilité et profiter d'un tarif préférentiel de préinscription, Bluetti propose une page détaillant les caractéristiques dans laquelle on pourra s'enregistrer par email.