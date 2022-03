Le printemps en fête chez BLUETTI avec des mini stations électriques à petits prix !

Le printemps arrive mais aussi les beaux jours avec ses balades, le camping et bien d'autres activités extérieures. Découvrez un bon plan pour toujours avoir de l'électricité à portée de main.

Sur le site du constructeur BLUETTI, le printemps débarque avec pas mal de réductions sur l'ensemble de ses mini stations électriques, jusqu'à -700€, le tout étant valable jusqu'au 14 mars. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur cette page dédiée de leur site officiel.

Concentrons-nous sur trois produis phares de la marque en commençant avec la centrale électrique BLUETTI AC300 avec une extension de batterie B300.

Elle est dotée d'un port USB 5V, d'un port USB 18W, d'un port USB 100W, d'un allume-cigare de 24V, d'un chargeur sans fil de 15 W, d'une entrée solaire de 2400W 12A et enfin de 6 prises, très complet donc.

La centrale électrique BLUETTI AC300 permet de supporter jusqu'à 3000 W avec un pic très court possible de 6000W. Il est possible de mettre jusqu'à 4 modules B300 qui offrent la capacité de 370 Wh.

Sur le site officiel, la centrale électrique BLUETTI AC300 + B300 est au prix de 3899 € au lieu de 4499 € avec le code AC300B300 et la livraison gratuite via UPS. A noter une garantie de 4 ans sur ce produit.



Passons à la station électrique BLUETTI AC200P couplée à 3 panneaux solaires avec 300 € de réduction.

Elle embarque 13 ports de sortie qui répondent à tous les besoins (USB, AC, allume-cigare..) et elle peut supporter jusqu'à 2000 W de sortie avec des panneaux solaires qui rechargent en moins de trois heures la centrale.

Elle est capable de supporter pendant plus de deux heures un réfrigérateur, un sèche-cheveux pendant une heure, ou encore un respirateur pendant plus de 28 heures. Elle possède une durée de vie de plus de 3500 cycles.

La station électrique BLUETTI AC200P + 3 panneaux solaires est au prix réduit de 2699 € avec le code AC200PSP120 avec la livraison gratuite et 2 ans de garantie.



Finissons avec la beaucoup plus abordable mini station BLUETTI EB70 qui est aussi en promotion sur le site officiel. Elle peut prendre en charge jusqu'à 716 W de puissance. La batterie a une durée de vie de 2500 cycles de recharge.

Il est possible de brancher jusqu'à 13 appareils simultanément grâce à sa prise allume-cigare, ses deux sorties 12V, ses 4 ports USB-A, son port USB-C, son chargeur sans fil et ses deux prises AC 220 V.

La mini station BLUETTI EB70 est au prix réduit de 649 € avec le code BLUETTIEB70 et une livraison gratuite depuis l'Europe.