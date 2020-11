BMW : le nouveau SUV iX électrique enfin officialisé avec plus de 600 km d’autonomie

Le nouveau SUV électrique BMW iX a enfin été dévoilé, une occasion à ne pas rater pour en découvrir plus sur le véhicule tant au niveau de son design final que de ses fonctionnalités et caractéristiques.

Pour l'introduction de son tout nouveau SUV électrique, BMW a vu les choses en grand. Le SUV BMW iNext rebaptisé dans les dernières phases de lancement en BMW iX se veut le porteur des nouveautés technologiques de la marque. Le véhicule regroupe les dernières évolutions de l’entreprise en matière de design, de conduite automatisée, de connectivité, d’électrification et de services. En effet, la voiture dispose d’une puissance de calcul plus importante et embarque des capteurs plus puissants que tous les autres véhicules de la marque. Elle sera compatible avec la 5G, et possèdera des fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisé.

Tous ces capteurs sont placés dans la calandre verticale à l’extérieur, avec des poignées de porte affleurantes et un toit panoramique. À l’intérieur, BMW a communiqué sur plusieurs espaces de rangement, des surfaces chauffantes, un affichage tête haute, le tout couvert avec des matériaux de très haute qualité. Avec des dimensions de près de 4,9 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,7 mètre de hauteur, le véhicule possède deux moteurs électriques pour une puissance maximale de plus de 500 chevaux pour atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Enfin, point non négligeable, la batterie de 100 kWh lui confère une autonomie de plus de 600 kilomètres. Le SUV sera bien évidemment compatible avec la charge rapide jusqu’à 200 kW. Comptez une recharge de 10 à 80 % en l’espace de 40 minutes.