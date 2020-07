BMW va lancer ses Série 5, Série 7 et X1 en version électrique

Le constructeur allemand a annoncé trois nouvelles voitures électriques que seront la Série 5, la Série 7 et le X1. Trois produits existent déjà dans le catalogue de BMW, mais qui seront revisités dans une version 100 % électrique.

Le lancement déjà officialisé la Mini Cooper SE et l’introduction de la cinquième génération de sa technologie eDrive avec le iX3, un SUV agile mettent le constructeur dans une excellente position sur le marché. Il enchaînera avec la berline i4 puis avec la version commerciale du concept iNEXT. La multinationale vise une gamme de 25 véhicules électrifiés d’ici 2025 dont la moitié sera 100 % électrique.

En plus de cherche à rendre ses usines plus propres, BMW fait de la mobilité électrique un levier efficace pour réduire ses émissions de CO2. L’objectif du constructeur est d’arriver à 40 % de CO2 en moins par kilomètre parcouru sur l’ensemble de ses véhicules en circulation. Un objectif ambitieux, mais qui semble aller dans le bon sens avec beaucoup de nouveautés.

Bien que BMW ne prend pas d’immenses risques dans l’élaboration de la gamme, surtout articulée autour de modèles existants, le résultat reste efficace et permet de développer un maximum de véhicules en un minimum de temps. Les modèles continueront d’ailleurs d’être proposés en déclinaisons thermiques et hybrides. Ce choix stratégique bien que plus simple et plus rapide à déployer peut nuire aux performances des voitures électriques, qui sont bien meilleures quand elles disposent de leur propre architecture comme avec Tesla. C’est le choix qu’Audi a réalisé en lançant un projet consistant à dessiner une voiture 100 % électrique avec une liberté totale façon startup.

En tout cas, BMW sera en mesure de proposer beaucoup de choix aux conducteurs avec des citadines, des SUV et des berlines de toutes tailles. Une nouvelle qui devrait séduire beaucoup d’adeptes du tout électrique.