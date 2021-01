Starliner de Boeing : le prochain vol d'essai avancé au 25 mars

La fenêtre de tir pour le vol d'essai OFT-2 (Orbital Flight Test-2) a gagné quelques jours. La Nasa et Boeing ont annoncé la date du 25 mars 2021 (au plus tôt) pour ce qui sera le deuxième vol d'essai non habité de la capsule Starliner dans le cadre du Commercial Crew Program de l'agence spatiale américaine.

La date avancée tient compte de la disponibilité de la fusée Atlas V de United Launch Alliance qui servira au lancement depuis Cap Canaveral en Floride, et une possibilité d'amarrage à la Station spatiale internationale (ISS).

Starliner ; crédits : Boeing

Après l'échec partiel de fin 2019

Boeing a récemment procédé à une qualification complète du logiciel pour le second vol d'essai de CST-100 Starliner. Lors du premier vol d'essai en décembre 2019, la capsule - non habitée - n'avait pas été en mesure de rejoindre l'ISS principalement à cause d'erreurs logicielles.

Ces erreurs avaient entraîné une erreur pour le compteur de temps de mission écoulé de Starliner. La capsule avait alors consommé trop de carburant pour espérer un amarrage à la Station spatiale internationale. Raccourci, le vol orbital s'était tout de même ponctué par un atterrissage réussi après une rentrée atmosphérique.

Avant le vol d'essai OFT-2, Boeing va réaliser une simulation complète de celui-ci en utilisant le matériel de vol et les versions finales du logiciel de vol de Starliner. Pour la mission OFT-2, il s'agira de s'amarrer à l'ISS et revenir sur Terre une semaine plus tard avec toujours un atterrissage, pas un amerrissage comme pour Crew Dragon de SpaceX.

En cas de succès, la capsule CST-100 Starliner pourra passer à l'étape suivante avec un vol d'essai habité Boeing Crew Flight Test comprenant trois astronautes à bord.