LevlUP débarque en France et propose des boissons énergisantes destinées aux joueurs. Interview

Les Français ne connaissent pas encore cette marque, mais LevlUp est déjà présent dans de nombreux pays européens comme l'Allemagne, son pays d'origine, mais également l'Autrice ou encore la Suisse. La société compte maintenant s'imposer sur le sol français en proposant des boissons énergisantes en poudre Gaming Booster destinées aux joueurs ! Explications.

Ces poudres contiennent de la caféine et de la taurine permettant d'augmenter la concentration et la réactivité des gamers.

Au niveau composition, les boissons répondent aux exigences de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).

Afin d'en savoir plus sur cette société, nous les avons interrogés concernant leurs objectifs et leurs produits.

Pourquoi proposer une boisson énergétique à destination des joueurs ?

La société LevlUp a été fondée en juillet 2018 par les deux fondateurs qui se sont rencontrés un samedi soir avec leurs amis, tous accros aux boissons énergisantes. Ils se sont alors demandé si ces boissons avaient réellement un impact positif sur leurs corps et leurs performances et la réponse a été... non ! C’est à cette période que l’idée de créer LevlUp est née avec comme objectif d'améliorer les performances de tous les joueurs. Peu importe en effet que l’on soit un professionnel du sport ou un simple joueur amateur : le jeu exige une forte concentration et des temps de réaction rapides pour pouvoir se maintenir au niveau des jeux en ligne compétitifs tels que Fortnite, League of Legends ou encore Call of Duty.

Votre arrivée sur le marché a-t-elle été compliquée ?

Non ! En Allemagne (NdlR : là où a été créée initialement la société), il n’y avait pratiquement pas de grosses marques implantées. LevlUp a ainsi pu se positionner très vite sur ce créneau en devenant par exemple sponsor principal de la première TwitchCon Europe en 2019 et mettant en place des collaborations avec de nombreux influenceurs et gamers. Notre Instagram allemand (@levlupde) compte ainsi déjà 187 000 followers !

Pourquoi les boissons LevlUp sont-elles si prisées des joueurs ?

Notre Gaming Booster est pour eux le meilleur des substituts aux boissons énergétiques, car ce dernier contient moins de 5 grammes de sucre par portion de 500 ml, contre généralement 55 grammes de sucre pour les boissons de la concurrence. Notre but n'est pas de favoriser l'obésité des gameurs, mais bien de les booster pour qu'ils soient au mieux de leur forme et de leur concentration, avec notre composition exclusive à base de caféine, taurine.... Nos boissons sont également très appréciées grâce à leur prix très bon marché par rapport à la concurrence, une portion coûte ainsi moins d’un euro.

Vos boissons énergisantes sont-elles également destinées à des sportifs "classiques" (football, jogging..) qui produisent un effort physique important ?

Même si de nombreux sportifs ou étudiants utilisent nos produits avec succès, nos produits sont exclusivement destinés aux gamers et nous souhaitons rester sur ce domaine, car les gamers ont des besoins spécifiques auxquels nous essayons de nous adapter au mieux.

Vous recommandez la consommation journalière de 8g de LevlUp, pourquoi ?

Chaque portion contient 250 mg de caféine, or selon des études de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il est possible de consommer sans risque pour la santé jusqu’à 400 mg de caféine par jour. C'est la principale raison pour laquelle nous conseillons de ne prendre qu'une seule boisson par jour.

Quels sont les effets énergétiques de vos boissons et pendant combien de temps agissent-ils ?

Selon les gamers de notre communauté, les premiers effets se manifestent entre 15 et 30 minutes après la consommation de la boisson, et perdurent de 1 heure trente à 3 heures.

Vous proposez à la vente deux produits différents (Gaming Booster et Hydratation), quelle est leur différence et pour qui sont-elles destinées ?

Ces deux boissons sont toutes les deux destinées aux gamers, toutefois certains joueurs n'aiment pas la caféine ou ne doivent pas en consommer pour diverses raisons, c'est ainsi que nous avons créé la boisson hydratante qui n'en contient pas. Elle contient elle aussi peu de sucre, mais beaucoup de vitamines et de minéraux.

Vous disposez de 15 saveurs différentes pour le Gaming Booster, lesquelles sont les plus appréciées des joueurs ?

Sans hésitation la saveur la plus populaire est la Galaxy Edition, suivie ensuite du Blue Crush, du Jungle Juice et du Sour Gummyworm.

Vous proposez un kit de démarrage contenant 3 échantillons différents plus un shaker et un pot. Est-il possible de les personnaliser ?



Pour l’instant ce n'est pas possible.

Un dernier mot ?

Nous sommes heureux de rejoindre la communauté française des gamers et espérons son soutien et ses réactions. Vous pouvez rejoindre la communauté française de LevlUp sur Instagram (@levlupfr) et partager avec nous vos commentaires.



Pour rappel, les boissons LevlUp ne sont disponibles que sur le site officiel de la marque.