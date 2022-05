Sosh : seulement 14,99 € par mois pendant un an pour la fibre ou l'ADSL !

Sosh propose une très belle promotion sur son forfait internet fibre ou ADSL. La filiale d'Orange met à disposition la Boîte Sosh à 14,99 € par mois la première année puis 19,99 € ensuite pour l'ADSL ou 29,99 € pour la fibre. Cette promotion est valable jusqu'au 4 juillet à 8h.

L'offre "La boîte Sosh" comprend :

300 Mb/s en montant ou descendant pour la fibre ou l'ADSL / VDSL

Livebox 4

Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et vers 100 destinations internationales

+5 € par mois pour les appels vers les mobiles

Appli TV d'Orange (72 chaînes)

+5 € par mois avec l'option décodeur TV (140 chaînes TV)

Sosh propose aussi de rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

La boite Sosh à 14,99 € par mois (ADSL ou fibre) pendant un an



Concernant les offres de la concurrence, signalons SFR qui propose son forfait Série Limitée SFR Fibre au prix de 20 € par mois pendant deux ans avec deux mois offerts (38 € par mois ensuite) avec la SFR Box 7 et un débit maximum descendants de 500 Mb/s et montant de 500 Mb/s avec support du WiFi 5. Bouygues Télécom propose de son côté sa Bbox fit à seulement 15,99 € par mois pendant un an puis à 30,99 € par mois avec un débit de 400 Mb/s en descendant et 400 Mb/s en montant avec également deux mois offerts, alors que Free propose sa l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mb/s en upload et avec des options de streaming intégrées (TV by Canal, canal Series pendant 1 an, Prime Vidéo pendant 6 mois..). , ou encore RED son accès fibre 1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload à seulement 23 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert.