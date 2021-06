La Boite Sosh fibre ou ADSL à seulement 15,99 € par mois pendant un an !

Chaque mois vous êtes très nombreux à changer de forfait internet et les bonnes affaires sont légion. Le bon plan du jour concerne Sosh, la filiale d'Orange, qui propose une belle promotion sur son forfait internet Fibre ou ADSL la Boite Sosh affichée à seulement 15,99 € par mois la première année au lieu de 29,99 € (fibre), cette promotion étant valable jusqu'au 28 juin à 8h.

La boite Sosh est disponible en connexion ADSL ou Fibre, cette dernière propose un accès très haut débit sur le réseau Orange, élu chaque année meilleur réseau de France au niveau des débits, avec jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi, avec le raccordement à la fibre offert et une Livebox 4.

Niveau téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales. Et pour 5 € de plus vous pouvez disposer des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM.

Niveau télévision, deux possibilités sont proposées. De base vous avez un accès gratuit à l'application " Appli TV d'Orange " qui propose 72 chaînes, mais pas accessibles depuis votre télévision. Si vous souhaitez regarder directement sur votre télévision, il faudra payer 5 € de plus par mois pour avoir un décodeur TV à connecter sur votre télévision avec 140 chaînes TV accessibles dont plus de 70 en HD sur votre télévision et sur mobile, tablette et PC/Mac.

Enfin, Sosh propose de vous rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

La boite Sosh à 15,99 € par mois (ADSL ou Fibre) pendant un an



Rappelons également que l'opérateur SFR propose son forfait Série Limitée SFR Fibre au prix fortement réduit de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec la SFR Box 7 et des débits maximum descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps avec support du WiFi 5. Vous trouverez également Bouygues Télécom et sa Bbox fit à seulement 15,99 € par mois pendant un an puis à 29,99 € par mois, la Freebox mini 4K de Free affichée à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 34,99 €), ou encore RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 25 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes, mais aussi les mobiles,...