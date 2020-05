Bon plan : la Honor Watch Magic à moins de 100€ avec une enceinte offerte, mais aussi Honor 20...

Le bon plan du jour concerne la Honor Watch Magic disponible sur le site officiel Honor. Cette montre connectée, devenue un indispensable pour bon nombres d'utilisateurs, est en ce moment disponible au prix fortement réduit de 99 € avec en prime un mini speaker Honor offert soit près de 130 € de réduction !

La Honor Watch Magic est une montre connectée capable de s'adapter à tous les types de situations. Que ce soit pour des besoins professionnels, pour faire du sport ou pour une utilisation de tous les jours, vous trouverez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ainsi, vous n'oublierez plus vos rendez-vous ou ne raterez plus vos appels, votre montre y veillera. De plus vous pourrez connaître votre localisation GPS précise, votre rythme cardiaque, votre vitesse moyenne de course ou de nage ou encore surveiller la qualité de votre sommeil pour tenter de l'améliorer. La technologie QuickFit vous permet de changer le bracelet de la montre en quelques secondes et donc de l'adapter en fonction de vos envies et de votre style.

Une montre connectée qui allie innovation et légèreté avec ses 9,8 mm d'épaisseur. Son écran tactile AMOLED possède une résolution 390 x 390 px avec un ratio de 326 PPI. Son GPS intégré est d'une précision redoutable et supporte 3 systèmes différents de positionnement satellitaire, à savoir, GPS, GLONASS et GALILEO pour une précision maximale. Vous pourrez également suivre votre fréquence cardiaque en temps réel, une fonctionnalité indispensable lors de vos séances de sport ou tout simplement, pour votre suivi de tous les jours grâce à la technologie HUAWEI TruSeenTM 3.0. Cette montre dispose d'une excellente autonomie puisqu'elle peut fonctionner sans rechargement pendant 7 jours.

Pour tout achat d'une Honor Watch Magic au prix réduit de 99€ (au lieu de 199€), un mini Speaker Honor d'une valeur de 30€ vous sera offert !



A noter d'autres promotions disponibles sur le site officiel d'Honor notamment sur les smartphones :

Retrouvez également nos bons plans concernant les meilleures promotions sur les produits high-tech du jour, mais aussi les nouveaux Apple MacBook Pro 16″.